BMW Italia - NewMotion fornirà servizi di ricarica per i modelli elettrificati della Casa

La divisione Italiana della BMW ha siglato una partnership strategica con NewMotion, società del gruppo Shell specializzata nella fornitura di servizi smart per la ricarica di veicoli elettrificati. La collaborazione nasce con l'obiettivo di favorire il passaggio alla mobilità elettrica nel nostro Paese, avvicinando al contempo sempre più la clientela del marchio ai suoi modelli EV e plug-in hybrid. Offerta di ricarica ampliata. Al momento dell'acquisto di una nuova vettura, i privati potranno scegliere tra tre differenti proposte di supporto legate al rifornimento delle batterie: un punto di ricarica intelligente di NewMotion, una Wallbox o un Flex Charger BMW.

Ultime Notizie dalla rete : BMW Italia NewMotion (Shell) darà la carica al gruppo BMW Italia ... dal sopralluogo alla scelta della soluzione giusta fino all'installazione dell'infrastruttura di ricarica e all'assistenza " spiega Andrea Gucciardi , Sales Director BMW Group Italia. Per i clienti ...

Bmw Italia sceglie NewMotion per servizi smart di ricarica Milano, 1 mar. (askanews) - Bmw Italia ha scelto NewMotion, società del gruppo Shell, per la fornitura di soluzioni smart per la ricarica dei veicoli elettrici, come partner per le soluzioni di ricari ...

