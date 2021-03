Blocco navale un crimine internazionale | i soliti Fratelli d' Italia insorgono per il voto della Commissione Esteri

jobwithinternet : RT @Italia_e_cuore: ???? SOLO FDI HA VOTATO NO????? LA LEGA ADESSO CI HA VERAMENTE TRADITI????? VERGOGNA!!!! - Luca_Arioli : RT @Luca_Arioli: Il CentroDestra ha sempre sostenuto che le ONG non salvassero le vite dei migranti con il cuore ma con i soldi sporchi. Ad… - Italia_e_cuore : RT @Italia_e_cuore: ???? SOLO FDI HA VOTATO NO????? LA LEGA ADESSO CI HA VERAMENTE TRADITI????? VERGOGNA!!!! - teresa3345 : RT @francescatotolo: Solo #FratellidItalia, in commissione ha votato contro la legge voluta da @lauraboldrini che trasforma il blocco naval… - Italia_e_cuore : ???? SOLO FDI HA VOTATO NO????? LA LEGA ADESSO CI HA VERAMENTE TRADITI????? VERGOGNA!!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Blocco navale

Il Fatto Quotidiano

...dei Deputati ha votato oggi un importante emendamento allo Statuto Istitutivo della Corte Penale Internazionale che introduce il nuovo crimine internazionale di aggressione riguardo il. ...Fratelli d'Italia, a differenza di altri, non ha mai cambiato posizione sull'immigrazione clandestina e da sempre auspica unper fermare gli sbarchi ed il malaffare che molte volte si ...Andrea Delmastro, capogruppo FdI in Commissione Esteri: "Per noi chi difende in ogni modo i confini è un patriota, non un criminale internazionale. Daremo battaglia in aula" ...La situazione sbarchi nel nostro Paese non sembra destinata a migliorare, per lo meno non nel breve periodo. Giorgia Meloni in tempi non sospetti, era il 22 febbraio, si chiedeva se il nuovo governo f ...