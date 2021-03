Blocco licenziamenti | proroga a giugno Cartelle | ristori e congedi parentali | arriva il decreto Sostegno

(Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA Servirà qualche giorno in più per il varo ufficiale del primoeconomico firmato dal governo Draghi: il provvedimento, che attinge ai 32 miliardi di ulteriore indebitamento...

matteosalvinimi : #Salvini: Il procrastinamento di qualche settimana del blocco dei licenziamenti penso sarebbe una misura di buonsen… - repubblica : Lavoro a Milano, persi cinque anni: Il Covid ha azzerato l’onda lunga dell’Expo: In città sul 2019 22 mila impiegat… - sole24ore : Il blocco dei licenziamenti vale anche per i dirigenti - Informazioneli5 : RT @ilmessaggeroit: Blocco licenziamenti, proroga a giugno. Cartelle, ristori e congedi parentali: arriva il d... - ilmessaggeroit : Blocco licenziamenti, proroga a giugno. Cartelle, ristori e congedi parentali: arriva il d... -

Ultime Notizie dalla rete : Blocco licenziamenti

Il Sole 24 ORE

Dovremo affrontare con grande attenzione la situazione sociale in virtù della fine deldei. L'assessore Fioroni ha dichiarato di avere a disposizione 25 milioni e in base a ciò ...Palazzo Lascaris Città Salute, nove mediatrici perdono il posto Comunicato Stampa - Febbraio 3, 2021 0 Icardi risponde a Canalis (Pd): "Ma la Cooperativa ha ignorato il" Il 31 ...“Togliere dal tavolo la delocalizzazione da parte della proprietà del sito abruzzese, e quindi la chiusura; scongiurato lo spettro dei licenziamenti alla fine del blocco il 31 marzo prossimo e in ...Lo stesso vale per i calcoli della Cig Covid da prorogare (legata al blocco dei licenziamenti), insieme ai nuovi aiuti per stagionali e lavoratori dello spettacolo che, garantisce il ministro ...