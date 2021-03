matteosalvinimi : #Salvini: Il procrastinamento di qualche settimana del blocco dei licenziamenti penso sarebbe una misura di buonsen… - zazoomblog : Blocco licenziamenti proroga a giugno. Cartelle ristori e congedi parentali: arriva il decreto Sostegno - #Blocco… - fabiospes1 : RT @ilmessaggeroit: Blocco licenziamenti, proroga a giugno. Cartelle, ristori e congedi parentali: arriva il d... - Informazioneli5 : RT @ilmessaggeroit: Blocco licenziamenti, proroga a giugno. Cartelle, ristori e congedi parentali: arriva il d... - ilmessaggeroit : Blocco licenziamenti, proroga a giugno. Cartelle, ristori e congedi parentali: arriva il d... -

Ultime Notizie dalla rete : Blocco licenziamenti

Il Messaggero

ROMA Servirà qualche giorno in più per il varo ufficiale del primo decreto economico firmato dal governo Draghi : il provvedimento, che attinge ai 32 miliardi di ulteriore indebitamento già ...Dati ISTAT Non dimentichiamo che tutto ciò è avvenuto nonostante fosse in vigore la cassa integrazione in deroga più larga della storia e ildei. Vuol dire che sostanzialmente ...Due mesi in più di chiusura, sperando che sia l’ultimo slittamento: l’aeroporto di Treviso vuole tornare operativo a giugno. Lo dice Ryanair, il vettore irlandese determinante sul traffico a Treviso, ...Ormai nessuno mette in dubbio che in Italia il prezzo più alto della pandemia in termini di perdita di lavoro sia stato pagato da donne e giovani. Lo ha detto Mario Draghi nel suo discorso al Senato, ...