Birmania, manifestanti di nuovo in piazza: polizia spara lacrimogeni (Di martedì 2 marzo 2021) I manifestanti in Myanmar sono scesi nuovamente in piazza per protestare contro la presa del potere da parte dei militari, mentre i ministri degli Esteri dei Paesi del sud - est asiatico si preparano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 marzo 2021) Iin Myanmar sono scesi nuovamente inper protestare contro la presa del potere da parte dei militari, mentre i ministri degli Esteri dei Paesi del sud - est asiatico si preparano ...

SjDHE0xGbeKIRlt : RT @MediasetTgcom24: Birmania, manifestanti di nuovo in piazza: polizia spara lacrimogeni #birmania - MediasetTgcom24 : Birmania, manifestanti di nuovo in piazza: polizia spara lacrimogeni #birmania - fisco24_info : La Farnesina convoca l'ambasciatrice birmana, basta violenza: 'Solidarietà ai manifestanti, liberare subito Aung Sa… - PolicyMaker_mag : Gas lacrimogeni, granate stordenti e proiettili contro i manifestanti in #Myanmar mentre #AungSanSuuKyi appare in t… - Fort71488686 : RT @LaStampa: Il giorno più nero della Birmania. La polizia uccide 18 manifestanti -