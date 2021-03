Biathlon | Coppa del Mondo Nove Mesto 2021 Johannes Bø contro Sturla Lægreid | è testa a testa per la Sfera di cristallo!

(Di martedì 2 marzo 2021) I Mondiali di Pokljuka sono ormai passati alla storia, ma ladeldiè ben lungi dall’essere conclusa. Anzi, questo fine settimana comincerà l’ultima tranche di competizioni dell’inverno. In campo maschile la lotta per la conquista ladi cristallo è inaspettatamente infuocata. AttualmenteBø ha un vantaggio di 32 punti sul connazionaleHolm, autentica rivelazione dell’inverno. Tuttavia, se a entrambi si decurtano i quattro peggiori risultati, emerge come il ventiquattrenne di Bærum sia in leggerissimo vantaggio rispetto al più anziano compagno di squadra! Dunque, sfida aperta. La terz’ultima e la penultima tappa della stagione andranno in scena ana Morave, che sarà teatro di ...

OA Sport

...carico per entrambe le gare e la soddisfazione per la vittoria delladel Mondo Sprint mi dà una carica mentale in più per tutte e due le gare'. Dopo il mondiale senza medaglia del, l'...Dorothea Wierer con il 9° posto della gara individuale ha vinto ladel Mondo di specialità della 15 km di. Per l'azzurra, che due anni fa vinse il titolo assoluto, è la quartadi specialità. Ai Mondiali in Slovenia l'oro nell'individuale è ...I Mondiali di Pokljuka sono ormai passati alla storia, ma la Coppa del Mondo di biathlon è ben lungi dall’essere conclusa. Anzi, questo fine settimana comincerà l’ultima tranche di competizioni dell’i ...Archiviati i Mondiali di Pokljuka, la Coppa del Mondo di biathlon si appresta ad affrontare il suo rush finale. Nel settore femminile la lotta per la Sfera di cristallo è apertissima, in quanto coinvo ...