Berlusconi è il vero Paperone: ecco tutto il suo patrimonio, tra soldi, ville e auto (Di martedì 2 marzo 2021) Il Cavaliere, per quanto ha dichiarato al fisco, è il più ricco nel Parlamento italiano e a Bruxelles. Col governo Conte gli è andata male: l’ultima dichiarazione dei redditi ha 500 mila euro in meno Leggi su lastampa (Di martedì 2 marzo 2021) Il Cavaliere, per quanto ha dichiarato al fisco, è il più ricco nel Parlamento italiano e a Bruxelles. Col governo Conte gli è andata male: l’ultima dichiarazione dei redditi ha 500 mila euro in meno

berlusconi : Prof. Catricalà collaborò con i nostri governi in qualità di Segretario generale della Presidenza del Consiglio. Si… - LaStampa : Berlusconi è il vero Paperone: ecco tutto il suo patrimonio, tra soldi, ville e auto - messveneto : Berlusconi è il vero Paperone: ecco tutto il suo patrimonio, tra soldi, ville e auto: Il Cavaliere, per quanto ha d… - sunkencondos : @DSantanche Non disse lo stesso quando si ammalò #Berlusconi e il suo amico #Briatore, in quel caso cautela e silen… - romi_andrio : RT @eizaghi: -