Berlusconi è il vero Paperone | ecco tutto il suo patrimonio | tra soldi | ville e auto

(Di martedì 2 marzo 2021) Il Cavaliere, per quanto ha dichiarato al fisco, è il più ricco nel Parlamento italiano e a Bruxelles. Col governo Conte gli è andata male: l’ultima dichiarazione dei redditi ha 500 mila euro in meno

berlusconi : Prof. Catricalà collaborò con i nostri governi in qualità di Segretario generale della Presidenza del Consiglio. Si… - Quinta00876879 : RT @MaurizioZuccon: Si dirà...”Lo sanno pure i sassi!” Vero. Però l’amnesico Homo Italicus rimuove orrori e nefandezze, smarrisce il senno… - talismanogiada : RT @MaurizioZuccon: Si dirà...”Lo sanno pure i sassi!” Vero. Però l’amnesico Homo Italicus rimuove orrori e nefandezze, smarrisce il senno… - Valessiabi : RT @MaurizioZuccon: Si dirà...”Lo sanno pure i sassi!” Vero. Però l’amnesico Homo Italicus rimuove orrori e nefandezze, smarrisce il senno… - NRuju : @mariolavia @myrtamerlino ...e ha messo la borgonzoli alla cultura, la gelmini agli affari regionali e Brunetta all… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi vero

La Stampa

: "Draghi va nella direzione da noi indicata". Salvini: "Con Draghi idea d'Italia ...loro e un minimo di intese preliminari ? Su quali basi si parla allora di fase costituente?" Il nodo...L'ADDIO DI ORBAN E LE POSSIBILI CONSEGUENZE Se èche appena 2 mesi prima delle Elezioni ... Forza Italia di Silvioe i Repubblicani in Francia per poter riannodare i fili con Orban. Ora ...Zlatan Ibrahimovi?‡ è finalmente salito sul palco del Festival di Sanremo: da settimane non si parla che di lui. In mezzo a tante insidie, c’è una granitica certezza: il calciatore del Milan è la kill ...Quanto guadagna Silvio Berlusconi? Da sempre considerato come uno degli uomini più ricchi e potenti d'Italia, vediamo le dichiarazioni dei redditi e a quanto ammonta il patrimonio del leader di Forza ...