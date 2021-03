Bergamo | anziani isolati a causa di una frana | così gli over 80 ricevono il vaccino anti-Covid – Video

(Di martedì 2 marzo 2021)da unama raggiunti comunque dal. È quanto successo agli abitdel piccolo paese di Parzanica, in provincia dinei giorni scorsi adi una. Trecentosessanta in tutto i cittadini bloccati, tra cui anche 40 abit80 che avrebbero dovuto ricevere ilper il coronavirus e che, grazie all’attivazione congiunta dell’AsstEst e all’Ats disono riusciti ad avere la dose. Le Aziende sanitarie, in collaborazione in collaborazione con il medico di cure primarie dottor Bernardo Fusini, con il supporto della Protezione civile della Regione Lombardia, ...

"A noi basta il vostro sorriso e siamo già contenti": così gli operatori hanno risposto aglidi Parzanica raggiunti nella mattinata di martedì 2 marzo in elicottero per la somministrazione dei vaccini anti Covid nel paese isolato dalla frana sul lago ......il consulente per il piano vaccinale di Regione Lombardia in una recente intervista all' Eco di. Posizione che non ha mancato di suscitare polemiche. La Vecchia: 'Vaccinareper ...Il comune è isolato dalla franca che minaccia anche Tavernola: per questo Asst e Protezione civile hanno deciso di portare le dosi da somministrare in ...