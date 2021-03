Benevento-Verona | c’è un muro che ha infranto solo Diabatè

(Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il concetto di ‘fattore campo’ è in cima alla lista degli stravolgimenti calcistici che il Covid ha prodotto. Senza pubblico giocare in casa o in trasferta comporta meno differenze rispetto al passato, ma ilfarebbe bene a rispettare la tradizione che caratterizza le sfide con ilin serie A. Nei tre precedenti a vincere è stata sempre la squadra di casa, e l’ultimo esempio è proprio la gara di andata vinta 3-1 dagli scaligeri. Negli altri due, riferiti al campionato 2017/2018, si imposero prima i gialloblu al Bentegodi (gol di Romulo) e poi i giallorossi 3-0 al Vigorito grazie alla rete di Letizia e alla doppietta di Diabaté. Curioso che il trend stoni totalmente con quello deegli ultimi due precedenti in serie B. Nel campionato 2018/2019, quello che fece seguito alla ...

BENEVENTO – Benevento e Verona sembrano avere la salvezza in tasca. I dieci punti di distacco dalla zona rossa e i risultati ottenuti nelle ultime giornate lasciano ben sperare per la parte finale del ...