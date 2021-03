Belen Rodriguez e siamo a 30: ecco il nuovo ‘traguardo’ della showgirl (Di martedì 2 marzo 2021) Belen Rodriguez continua a sorprendere, ma questa volta il ‘traguardo’ fa discutere e per la showgirl arriva l’inaspettato: ecco cos’è successo B. Rodriguez, Fonte foto: Instagram (@ BelenRodriguezreal)Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione ogni qual volta presenta una trasmissione oppure ne è ospite, Belen Rodriguez continua a sorprendere, ma questa volta arriva un altro ‘traguardo’: ecco cos’è successo. La famosa showgirl, come in tantissimi sicuramente già sapranno, è diventata la compagna di Antonino Spinalbese ed oggi i due aspettano una bimba che, come la stessa Rodriguez ha rivelato a ... Leggi su chenews (Di martedì 2 marzo 2021)continua a sorprendere, ma questa volta ilfa discutere e per laarriva l’inaspettato:cos’è successo B., Fonte foto: Instagram (@real)Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione ogni qual volta presenta una trasmissione oppure ne è ospite,continua a sorprendere, ma questa volta arriva un altrocos’è successo. La famosa, come in tantissimi sicuramente già sapranno, è diventata la compagna di Antonino Spinalbese ed oggi i due aspettano una bimba che, come la stessaha rivelato a ...

MusicTvOfficial : #Belén Rodríguez da record: questa sera a #Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) @VStaffelli consegna il trente… - zazoomblog : Inaugurazione Sanctuary: Codacons denuncia Belen Rodriguez e gli altri VIP presenti alla festa - #Inaugurazione… - Venerante : @fabiaregina @roliver123 @trash_italiano Ma perché parli di mondo? Deve essere famoso in Italia non nel mondo. E qu… - TvCircle1 : RT @CIAfra73: Stasera a Striscia la notizia 30esimo Tapiro d'oro a Belen Rodriguez per il party senza mascherina - Flobga : RT @RadioSavana: A Milano si danza senza mascherina alla festa di inaugurazione del The Sanctuary. Circa cinquecento presenze tra cui Belen… -