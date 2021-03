Belen alla festa senza mascherina: follie a Milano prima del ritorno all’“arancione”. La showgirl nella bufera (Di martedì 2 marzo 2021) Belen Rodriguez nel mirino dei social per aver partecipato a una festa senza mascherina nell’ultimo weekend in zona gialla a Milano. Le polemiche che hanno travolto il rave in Darsena hanno toccato anche l’evento organizzato tra le mura dell’ex scalo ferroviario di Lambrate. Come riporta il Messaggero, a firma di Marco Pasqua e con foto e video in cui balla, la showgirl argentina avrebbe violato le regole contro il Covid-19. Belen Rodriguez a una festa senza mascherina Un’ingenuità commessa in un momento d’oro della sua vita. Belen è sempre più innamorata di Antonino e aspetta una bambina che si chiamerà Luna Marie. Non curante delle critiche ha anche pubblicato le ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 2 marzo 2021)Rodriguez nel mirino dei social per aver partecipato a unanell’ultimo weekend in zona gi. Le polemiche che hanno travolto il rave in Darsena hanno toccato anche l’evento organizzato tra le mura dell’ex scalo ferroviario di Lambrate. Come riporta il Messaggero, a firma di Marco Pasqua e con foto e video in cui b, laargentina avrebbe violato le regole contro il Covid-19.Rodriguez a unaUn’ingenuità commessa in un momento d’oro della sua vita.è sempre più innamorata di Antonino e aspetta una bambina che si chiamerà Luna Marie. Non curante delle critiche ha anche pubblicato le ...

