Belen | 30esimo Tapiro d’Oro | è record Motivo della consegna e la reazione

UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Belen è la più 'attapirata' di sempre: 'Striscia' le assegna il 30esimo Tapiro #striscialanotizia - scuroscuroscuro : RT @MediasetTgcom24: Belen è la più 'attapirata' di sempre: 'Striscia' le assegna il 30esimo Tapiro #striscialanotizia - MediasetTgcom24 : Belen è la più 'attapirata' di sempre: 'Striscia' le assegna il 30esimo Tapiro #striscialanotizia… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen 30esimo

Altro Tapiro nella bacheca della modella argentina che presto diventerà madre per la seconda ...Rodriguez è in cerca di una casa più grande e forse l'ha trovata: si tratterebbe di un super attico al trentesimo piano nel cuore di Milano, in zona Garibaldi. E' la stessache posta alcune foto della sua visita al grattacielo in costruzione. Sotto l'albero di Natale dici potrebbe quindi essere una casa nuova. La bella argentina è stata accompagnata dalla ...Belen Rodriguez ha ricevuto il suo 30esimo Tapiro D'OroEra il 4 dicembra del 2008 quando Belen Rodriguez ebbe l'onore di ricevere il primo Tapiro D'oro. Oggi, invece, segna un record: arriva il 30° Ta ...Belén Rodríguez da record. La showgirl argentina ha ricevuto il trentesimo Tapiro d’Oro da quando è in Italia. A consegnarglielo il ‘solito’ Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia: ...