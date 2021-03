Bauli sbarca in farmacia | ecco i prodotti senza glutine che si possono comprare

(Di martedì 2 marzo 2021) Il Gruppoha lanciato una linea di 36, dolci e salati, che si potranno acquistare solamente in. L’azienda veneta li ha infatti creato esclusivamente per i consumatori celiaci, intolleranti al latte e al lattosio. Si tratta di torte, plumcake, pane, pastaa marcae Doria: è la prima volta che entrano nell’assortimento dei due brand., quali sono iche sitrovare solo inSi va daiper la colazione a quelli da consumare a pranzo e cena, quindi un mix di dolce e salato. Per esempio torte al limone e plumcake (qui l’elenco completo), con i prezzi che oscillano indicativamente ...

