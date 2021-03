Battaglia sui vincoli Ue, riecco i falchi dell’austerity. Il Patto di stabilità resterà sospeso fino a tutto il 2021. Ma Dombrovski & C. vorrebbero riattivarlo l’anno prossimo (Di martedì 2 marzo 2021) Si va verso un congelamento del Patto di stabilità anche per il 2022. La recrudescenza del virus con il dilagare delle varianti non lascia molte speranze per una ripresa dell’economia in tempi rapidi. Domani il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, spiegherà che l’incertezza ancora troppo elevata non permette di prevedere un ritorno alla normalità in tempi brevi, e quindi il sostegno all’economia dovrà proseguire com’è stato in questi mesi. Ecco che, se il Patto di stabilità rimarrà in freezer fino al 31 dicembre 2021, l’orientamento generale dominante è che lo stesso avvenga per il prossimo anno. falchi a parte, ovviamente, che vorrebbero scongelare le regole già nel 2022. Domani Bruxelles fornirà “linee guida su come e quando ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 2 marzo 2021) Si va verso un congelamento deldianche per il 2022. La recrudescenza del virus con il dilagare delle varianti non lascia molte speranze per una ripresa dell’economia in tempi rapidi. Domani il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, spiegherà che l’incertezza ancora troppo elevata non permette di prevedere un ritorno alla normalità in tempi brevi, e quindi il sostegno all’economia dovrà proseguire com’è stato in questi mesi. Ecco che, se ildirimarrà in freezeral 31 dicembre, l’orientamento generale dominante è che lo stesso avvenga per ilanno.a parte, ovviamente, chescongelare le regole già nel 2022. Domani Bruxelles fornirà “linee guida su come e quando ...

