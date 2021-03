Basket | Trento | crocevia per i quarti di EuroCup contro il Partizan Belgrado

Leggi su oasport

(Di martedì 2 marzo 2021) Il paradosso dell’Aquilaè tutto in una questione: se in campionato è in zona caldissima, a pari punti con Cantù a quota 12 e davanti solo a Varese, ferma a 10, inpotrebbe agguantare idi finale. Snodo fondamentale, in questo senso, è la sfida di domani sera alle 20, valevole per la quinta giornata delle Top 16, con il. All’andata il punteggio è stato piuttosto truculento in favore del club serbo: 71-43, con il nulla intorno a JaCorey Williams e un secondo quarto da soli 4 punti. In termini di situazione nel girone, entrambe le squadre sono a quota 2 vittorie e 2 sconfitte, e tutte e due possono centrare la qualificazione già oggi, ma non possono contare soltanto sulle proprie forze. Dipendono, infatti, dal Boulogne Metropolitans 92, o ...