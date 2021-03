Basket | Stefano Mancinelli positivo al Covid-19 con sintomi Il capitano della Fortitudo Bologna in isolamento

Leggi su oasport

(Di martedì 2 marzo 2021) Alle numerose tegole cadute quest’anno sullase ne aggiunge un’altra, molto pesante:è stato trovatoal-19. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport.era già fuori per un’infiammazione alla radice del nervo sciatico, causata da una protrusione discale: la positività non fa che allungare i tempi di recupero per il rientro dell’ultimo uomo del secondo scudetto ancora presente in squadra. Il giocatore ha alcuni, e si trova attualmente in. Fino alla 13a di andata, ultima volta in cui lo si è visto in campo,aveva avuto uno spazio medio in campo di 11.4 minuti, con 2.4 punti e 1.4 rimbalzi a gara. Nel frattempo, la Lavoropiù ...