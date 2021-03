Basket | Nba | i Nets vincono a San Antonio dopo 19 anni

(Di martedì 2 marzo 2021) San, 2 mar. -(Adnkronos) -19(23-13) tornano a vincere sul campo dei SanSpurs (17-13). Brooklyn si impone 124-113 all'overtimeessersi complicati la vita da soli. La squadra di Steve Nash infatti ha pensato troppo presto nel quarto periodo di aver già vinto la gara, incassando un 10-0 di parziale dagli Spurs con canestro sulla sirena di Dejounte Murray che ha costretto ia restare altri 5 minuti supplementari in campo. Gli ospiti però ne avevano di più, travolgenti con il 16-5 che ha reso inutili i 22 punti, 11 assist e 6 rimbalzi di un DeMar DeRozan alla guida di un quintetto che chiude tutto in doppia cifra. L'uomo copertina della serata però è James Harden, scatenato con i suoi 30 punti, 15 assist e 14 rimbalzi - tripla ...

...New Orleans Pelicans - Utah Jazz 129 - 124 San Antonio Spurs - Brooklyn Nets 113 - 124 dopo OT Houston Rockets - Cleveland Cavaliers 90 - 101 Portland Trail Blazers - Charlotte Hornets 123 - 111...La partita del campionato ditra i Philadelphia 76ers e i New York Knicks fu una delle pagine sportive più belle di sempre: Wilt Chamberlain segnò 100 punti in una gara , primato ...San Antonio, 2 mar. -(Adnkronos) - Dopo 19 anni i Nets (23-13) tornano a vincere sul campo dei San Antonio Spurs (17-13). Brooklyn si impone 124-113 ...Il mondo del basket piange la scomparsa a 75 anni di Luciano Capicchioni, uno dei più importanti ed influenti agenti della storia ...