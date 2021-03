Basket, Eurolega 2021: Olimpia Milano ospita il Fenerbahce, sfida cruciale per i playoff (Di martedì 2 marzo 2021) Settimana cruciale per l’Olimpia Milano, che si prepara ad affrontare un doppio impegno europeo con la speranza di mettere in cascina punti pesanti in ottica playoff. In attesa della trasferta di venerdì sul campo dello Zalgiris Kaunas, domani sera (ore 20.45) i meneghini ospiteranno al Mediolanum Forum il Fenerbahce in uno dei match più interessanti del ventisettesimo round dell’Eurolega 2020-2021 di Basket. L’AX Armani Exchange occupa attualmente il terzo posto in classifica con il record di 17-9 e guarda dal basso verso l’alto solamente Barcellona (18-8) e CSKA Mosca (17-8). I meneghini hanno raggiunto queste vette cambiando marcia nel girone di ritorno, coinciso con l’inizio del 2021, e ora hanno il dovere di continuare sulla ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) Settimanaper l’, che si prepara ad affrontare un doppio impegno europeo con la speranza di mettere in cascina punti pesanti in ottica. In attesa della trasferta di venerdì sul campo dello Zalgiris Kaunas, domani sera (ore 20.45) i meneghini ospiteranno al Mediolanum Forum ilin uno dei match più interessanti del ventisettesimo round dell’2020-di. L’AX Armani Exchange occupa attualmente il terzo posto in classifica con il record di 17-9 e guarda dal basso verso l’alto solamente Barcellona (18-8) e CSKA Mosca (17-8). I meneghini hanno raggiunto queste vette cambiando marcia nel girone di ritorno, coinciso con l’inizio del, e ora hanno il dovere di continuare sulla ...

