Basket, EuroCup 2021: la Virtus Bologna espugna Lubiana ai supplementari (Di martedì 2 marzo 2021) Le triple di Belinelli e Teodosic nei tempi regolamentari, quelle di Weems e Markovic a inizio overtime. Sono queste le perle che danno alla Virtus Bologna la vittoria in casa di Lubiana, cui non basta una prova maiuscola di Blasic e un periodo centrale del match dove i ragazzi di Djordjevic non trovano più la via del canestro. Parte bene la Virtus Bologna e parte sotto il nome di Kyle Weems, che nei primi minuti trova due canestri da oltre l’arco, altri due punti e un rimbalzo che dà il primo break per gli emiliani che vanno sul 5-10. Un’altra tripla di Ricci vale il +6, ma una tripla di Blazic riporta sotto il Lubiana. A tempo quasi scaduto è Edo Muric a trovare la tripla per il 22-23 con cui si va al primo riposo. È nuovamente Bologna a partire meglio a inizio ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) Le triple di Belinelli e Teodosic nei tempi regolamentari, quelle di Weems e Markovic a inizio overtime. Sono queste le perle che danno allala vittoria in casa di, cui non basta una prova maiuscola di Blasic e un periodo centrale del match dove i ragazzi di Djordjevic non trovano più la via del canestro. Parte bene lae parte sotto il nome di Kyle Weems, che nei primi minuti trova due canestri da oltre l’arco, altri due punti e un rimbalzo che dà il primo break per gli emiliani che vanno sul 5-10. Un’altra tripla di Ricci vale il +6, ma una tripla di Blazic riporta sotto il. A tempo quasi scaduto è Edo Muric a trovare la tripla per il 22-23 con cui si va al primo riposo. È nuovamentea partire meglio a inizio ...

