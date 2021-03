Bando per la ventilazione meccanica nelle scuole marchigiani: risposta record dei Comuni (Di martedì 2 marzo 2021) ANCONA – Un successo il bando per accedere al contributo a favore di Comuni e Province destinato all’installazione nelle aule scolastiche di impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC): in sole 3 ore, il sistema informativo della Regione ha ricevuto 93 domande, cifra destinata a crescere ulteriormente nei prossimi giorni. Leggi su dire (Di martedì 2 marzo 2021) ANCONA – Un successo il bando per accedere al contributo a favore di Comuni e Province destinato all’installazione nelle aule scolastiche di impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC): in sole 3 ore, il sistema informativo della Regione ha ricevuto 93 domande, cifra destinata a crescere ulteriormente nei prossimi giorni.

ItalyMFA : Online sul sito della #Farnesina bando di concorso per 400 posti: 375 Coll. amministrativo, contabile e consolare e… - ItalyMFA : #UNYDP 2021/22 ?? il programma @SIOItweet e #Farnesina per la partecipazione dei giovani nelle missioni diplomatiche… - comunerimini : Coloro che si trovano nell'impossibilità di compilare online la domanda per il bando del #contributo #affitto 2021… - RisolutoOnline : Ribera: asilo nido comunale, Caternicchia:'Perchè il comune non ha partecipato al bando per migliorarne i servizi?'… - OrtensiaVito : RT @scuolanormale: Bando PhD 2021/2022: 5 posti per Neuroscienze, prima scadenza per presentare la domanda 1° marzo. Tutti i dettagli su: h… -