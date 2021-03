Bambina di 9 anni lancia l’allarme in un video su TikTok: “Ho paura di morire”. Poco dopo viene uccisa dal vicino di casa ubriaco (Di martedì 2 marzo 2021) Una Bambina di nove anni è stata uccisa a colpi di fucile dal suo vicino di casa proprio pochi minuti dopo aver lanciato l’allarme su TikTok. La vicenda arriva dalla Russia, precisamente dalla città di Chita, come riferisce il sito 7News: Felicia Kononchuk ha trascorso oltre un’ora a casa da sola nel terrore che Vasily Dunets, 33 anni, potesse farle del male, poi quando si era sentita finalmente rassicurata dall’arrivo a casa del padre, lui l’ha uccisa. La bimba era stata infatti lasciata a casa da sola dai genitori che erano usciti per fare alcune commissioni: il loro vicino di casa si è presentato quindi alla porta e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Unadi noveè stataa colpi di fucile dal suodiproprio pochi minutiavertosu. La vicenda arriva dalla Russia, precisamente dalla città di Chita, come riferisce il sito 7News: Felicia Kononchuk ha trascorso oltre un’ora ada sola nel terrore che Vasily Dunets, 33, potesse farle del male, poi quando si era sentita finalmente rassicurata dall’arrivo adel padre, lui l’ha. La bimba era stata infatti lasciata ada sola dai genitori che erano usciti per fare alcune commissioni: il lorodisi è presentato quindi alla porta e ...

