Avvocato Grassani: «Pronto a difendere il Torino. Se il Napoli è d’accordo» (Di martedì 2 marzo 2021) L’Avvocato Grassani ha parlato della possibilità di difendere il Torino in sede legale per il ricorso contro la sconfitta a tavolino con la Lazio L’Avvocato Grassani ha parlato della possibilità di difendere il Torino in sede legale per il ricorso contro la sconfitta a tavolino con la Lazio. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. «Naturalmente se Cairo dovesse chiamarmi e se per De Laurentiis non ci fossero problemi, sarei Pronto a difendere il Torino». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 marzo 2021) L’ha parlato della possibilità diilin sede legale per il ricorso contro la sconfitta a tavolino con la Lazio L’ha parlato della possibilità diilin sede legale per il ricorso contro la sconfitta a tavolino con la Lazio. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss. «Naturalmente se Cairo dovesse chiamarmi e se per De Laurentiis non ci fossero problemi, sareiil». Leggi su Calcionews24.com

Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #LazioTorino Parla l'avvocato Mattia #Grassani: l'epilogo potrebbe essere simile a quello tra Juventus e Napoli https… - sportface2016 : #LazioTorino Parla l'avvocato Mattia #Grassani: l'epilogo potrebbe essere simile a quello tra Juventus e Napoli - Solo_La_Lazio : ??? Dopo il Napoli, l'avvocato Grassani apre al Torino ?? 'Cairo non mi ha chiamato' ?? 'Il Giudice potrebbe non dar… - Pall_Gonfiato : #Lazio-#Torino, l'avvocato del #Napoli #Grassani: 'Sono pronto ad aiutare i granata' - 100x100Napoli : L'avvocato #Grassani si fa avanti per difendere il #Torino. -