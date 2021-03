Attaccati da uno squalo tigre? La biologa marina Andriana Fragola spiega come fare (Di martedì 2 marzo 2021) Tra le meraviglie della natura, il mondo acquatico e marino, con le sue diverse e innumerevoli varietà di specie che lo compongono, ha sempre attirato la curiosità di molti, scatenando un fascino non indifferente. Tuttavia, il mare ci riserva anche creature che incutono paura e terrore. Basti pensare agli squali, da sempre tra i predatori L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 2 marzo 2021) Tra le meraviglie della natura, il mondo acquatico e marino, con le sue diverse e innumerevoli varietà di specie che lo compongono, ha sempre attirato la curiosità di molti, scatenando un fascino non indifferente. Tuttavia, il mare ci riserva anche creature che incutono paura e terrore. Basti pensare agli squali, da sempre tra i predatori L'articolo NewNotizie.it.

iamtheshykid : @tuamamj io sono scioccata più che altro perchè se la prendono come se te li avessi attaccati sul personale, io ora… - fra032412 : RT @Resili3nt2: A parte che girano attaccati come se fossero uno l'estensione dell'altro veramente che schifo gli etero - Giolla_Giolla : RT @Resili3nt2: A parte che girano attaccati come se fossero uno l'estensione dell'altro veramente che schifo gli etero - Resili3nt2 : A parte che girano attaccati come se fossero uno l'estensione dell'altro veramente che schifo gli etero - tuttoway : RT @actarus1070: Voglio vedere cosa diranno gli ultimi Grullini rimasti attaccati al movimento che con l'arrivo di Giuseppe Conte alla guid… -