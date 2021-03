Atletica | Europei Indoor 2021 Larissa Iapichino punta alla prima medaglia da “grande”

(Di martedì 2 marzo 2021) Predestinata, figlia d’arte, campionessa in erba, chiamatela come volete: lei è, la ragazzina che ha già raggiunto la mamma Fiona May e che si propone come l’assoluta protagonista di un’italiana che arriva da anni difficili ma che, grazie a lei ed a qualche altro giovane molto interessante, intravede la luce in fondo al tunnel.ad Ancona la settimana scorsa ha raggiunto al millimetro il salto che aveva fruttato a sua madre il record italiano: a 18 anni, 7 mesi e 2 giorni mentre Fiona May aveva ottenuto quella misura23 anni fa, vincendo un titolo europeo a Valencia, a 28 anni, 2 mesi e 19 giorni e soprattutto nel bel mezzo della sua stupenda carriera che l’aveva già vista due volte campionessa mondiale (aperto e coperto) e argento ...

... nella speranza tuttavia che non si passi ad altri 'bersagli', come nel caso della campionessa di lancio del disco Daisy Osakue, la quale nel 2018 rischiò di non partecipare aglidi...Gabriele Aquaro si veste d'azzurro e vola aglidiindoor. Il giovane di Villasanta, specialista degli 800 metri, dal 4 al 7 marzo parteciperà alle gare con la maglia della Nazionale a Torun in Polonia. "Sono molto contento di ...Predestinata, figlia d'arte, campionessa in erba, chiamatela come volete: lei è Larissa Iapichino, la ragazzina che ha già raggiunto la mamma Fiona May e che si propone come l'assoluta protagonista di ...Il velocista sammarinese in gara nei 60m L’atletica europea cerca un po’ di normalità a Torun, in Polonia, dove dal 5 al 7 marzo si disputeranno i Campionati Europei indoor di Atletica Leggera 2021. A ...