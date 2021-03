Atalanta, i convocati di Gasperini: quattro assenti, torna Zapata (Di martedì 2 marzo 2021) Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati in vista dell’impegno di domani sera in casa contro il Crotone. torna Zapata Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati in vista dell’impegno di domani sera in casa contro il Crotone. assenti Sutalo, Hateboer, Kovalenko e Lammers, mentre rientra Duvan Zapata dopo l’esclusione contro la Sampdoria. ? I 20 nerazzurri convocati per #AtalantaCrotone!? Our squad list for tomorrow!#SerieATIM #GoAtalantaGo ??? pic.twitter.com/VyjAUFZgnq — Atalanta B.C. (@Atalanta BC) March 2, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 marzo 2021) Il tecnico dell’Gian Pieroha diramato la lista deiin vista dell’impegno di domani sera in casa contro il Crotone.Il tecnico dell’Gian Pieroha diramato la lista deiin vista dell’impegno di domani sera in casa contro il Crotone.Sutalo, Hateboer, Kovalenko e Lammers, mentre rientra Duvandopo l’esclusione contro la Sampdoria. ? I 20 nerazzurriper #Crotone!? Our squad list for tomorrow!#SerieATIM #GoGo ??? pic.twitter.com/VyjAUFZgnq —B.C. (@BC) March 2, 2021 Leggi su Calcionews24.com

Atalanta_BC : ?? I nostri convocati per la sfida con il @realmadrid! ?? Our squad list for tomorrow! #AtalantaReal #UCL… - sportface2016 : #AtalantaCrotone, i convocati di #Gasperini - TuttoFanta : ? #ATALANTA: c'è #Zapata nella lista dei convocati (al massimo andrà in panchina). Out #Lammers, #Sutalo,… - tuttoatalanta : Crotone, 22 i convocati di Cosmi in vista dell'Atalanta - infoitsport : Sampdoria-Atalanta, i convocati di Gasperini: c'è Ilicic -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta convocati Convocati Atalanta: c'è Zapata, cinque assenti Commenta per primo Ecco i convocati dell' Atalanta per la sfida con il Crotone: Gasperini recupera Zapata , assenti Hateboer , Kovalenko , Lammers e Sutalo infortunati, oltre allo squalificato De Roon . Portieri : Rossi, ...

Cagliari - Bologna, i convocati ... che non ha recuperato dall'infortunio, mentre si rivede Medel dopo mesi fermo ai box(il suo nome non figurava tra i convocati addirittura dall'ultima gara di dicembre contro l'Atalanta). Assenti gli ...

Convocati Atalanta: out Kovalenko, Zapata ce la fa Calciomercato.com Atalanta, i convocati di Gasperini: quattro assenti, torna Zapata Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati in vista dell'impegno di domani sera contro il Crotone. Torna Zapata ...

Convocati Atalanta: c'è Zapata, cinque assenti Ecco i convocati dell'Atalanta per la sfida con il Crotone: Gasperini recupera Zapata, assenti Hateboer, Kovalenko, Lammers e Sutalo infortunati, oltre allo ...

Commenta per primo Ecco idell'per la sfida con il Crotone: Gasperini recupera Zapata , assenti Hateboer , Kovalenko , Lammers e Sutalo infortunati, oltre allo squalificato De Roon . Portieri : Rossi, ...... che non ha recuperato dall'infortunio, mentre si rivede Medel dopo mesi fermo ai box(il suo nome non figurava tra iaddirittura dall'ultima gara di dicembre contro l'). Assenti gli ...Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati in vista dell'impegno di domani sera contro il Crotone. Torna Zapata ...Ecco i convocati dell'Atalanta per la sfida con il Crotone: Gasperini recupera Zapata, assenti Hateboer, Kovalenko, Lammers e Sutalo infortunati, oltre allo ...