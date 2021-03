Atalanta, i convocati di Gasperini per il Crotone (Di martedì 2 marzo 2021) L’Atalanta ha reso noti i convocati per la gara di domani sera con il Crotone. Gasperini convoca Zapata, recuperato, mentre rimangono fuori dalla lista De Roon (squalificato), Hateboer, Kovalenko, Lammers e Sutalo, tutti infortunati. Di seguito l’elenco pubblicato dal club nerazzurro: Portieri: Rossi, Sportiello, GolliniDifensori: Toloi, Maehle, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Ruggeri, Ghislandi.Centrocampisti: Freuler, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic.Attaccanti: Ilicic, Muriel, Zapata. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 marzo 2021) L’ha reso noti iper la gara di domani sera con ilconvoca Zapata, recuperato, mentre rimangono fuori dalla lista De Roon (squalificato), Hateboer, Kovalenko, Lammers e Sutalo, tutti infortunati. Di seguito l’elenco pubblicato dal club nerazzurro: Portieri: Rossi, Sportiello, GolliniDifensori: Toloi, Maehle, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Ruggeri, Ghislandi.Centrocampisti: Freuler, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic.Attaccanti: Ilicic, Muriel, Zapata. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Atalanta_BC : ?? I nostri convocati per la sfida con il @realmadrid! ?? Our squad list for tomorrow! #AtalantaReal #UCL… - infoitsport : Atalanta-Crotone, i convocati di Gasperini - sportface2016 : #AtalantaCrotone, i convocati di #Gasperini - TuttoFanta : ? #ATALANTA: c'è #Zapata nella lista dei convocati (al massimo andrà in panchina). Out #Lammers, #Sutalo,… - tuttoatalanta : Crotone, 22 i convocati di Cosmi in vista dell'Atalanta -