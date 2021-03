Assegno ANF per i lavoratori beneficiari di prestazioni a sostegno: come fare domanda. Chiarimento Inps (Di martedì 2 marzo 2021) Occhio agli assegni per il nucleo familiare spettanti in seguito alla percezione della cassa integrazione guadagni con pagamento diretto da parte dell’Inps. Gli ANF, infatti, non spettano in maniera automatica e non potranno neanche essere richiesti direttamente al datore di lavoro. Pertanto, i potenziali beneficiari di prestazioni a sostegno dovranno fare specifica richiesta per ottenere gli ANF utilizzando la procedura “ANF DIP” annuale che, attualmente, interessa il periodo “luglio 2020-giugno 2021”. A specificarlo è l’Inps con il Messaggio n. 833 del 25 febbraio 2021, chiarendo le modalità di presentazione dell’Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori beneficiari di prestazioni a sostegno ... Leggi su leggioggi (Di martedì 2 marzo 2021) Occhio agli assegni per il nucleo familiare spettanti in seguito alla percezione della cassa integrazione guadagni con pagamento diretto da parte dell’. Gli ANF, infatti, non spettano in maniera automatica e non potranno neanche essere richiesti direttamente al datore di lavoro. Pertanto, i potenzialididovrannospecifica richiesta per ottenere gli ANF utilizzando la procedura “ANF DIP” annuale che, attualmente, interessa il periodo “luglio 2020-giugno 2021”. A specificarlo è l’con il Messaggio n. 833 del 25 febbraio 2021, chiarendo le modalità di presentazione dell’per il nucleo familiare per idi...

StudioCabrasCdL : INPS: COVID-19 - Cassa integrazione: guida alle domande di anticipo 40% - alfer1959 : Assegno maternità e assegno nucleo familiare: gli importi Inps 2021 - FBusbani : RT @dcirioli: Il lavoratore deve far domanda online di assegno per nucleo familiare (Anf Dip), anche quando l’assegno è erogato direttament… - gchiarabelli : RT @INPS_it: #InpsComunica #AddettiAiLavori Assegno per il nucleo familiare #ANF per i lavoratori beneficiari di prestazioni a sostegno del… - lnerli1 : RT @dcirioli: Il lavoratore deve far domanda online di assegno per nucleo familiare (Anf Dip), anche quando l’assegno è erogato direttament… -