Ascolti tv lunedì 1 marzo: Il Commissario Ricciardi, Grande Fratello Vip, Presa Diretta (Di martedì 2 marzo 2021) Ascolti tv lunedì 1 marzo 2021: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 1 marzo 2021? Su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata de Il Commissario Ricciardi. Su Canale 5 la finale del Grande Fratello Vip. Su Rai 2 NCIS. Su Italia 1 il film Brack Mansions. Su Rai 3 Presa Diretta. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv domenica 28 febbraio 2021? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 1 marzo 2021, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Notizia in aggiornamento Access prime time I dati Auditel e lo share dei ... Leggi su tpi (Di martedì 2 marzo 2021)tv2021: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,2021? Su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata de Il. Su Canale 5 la finale delVip. Su Rai 2 NCIS. Su Italia 1 il film Brack Mansions. Su Rai 3. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Ma chi ha totalizzato i maggioritv domenica 28 febbraio 2021? Di seguito tutti i dati.tv 12021, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Notizia in aggiornamento Access prime time I dati Auditel e lo share dei ...

cxmmonsxnse : RT @tv_ascolti: #AscoltiTV ???? Lunedì 1 Febbraio #IlCommissarioRicciardi vince nuovamente la sfida degli ascolti tv del lunedì, la fiction… - Alt_Em_End : @gioremo98 @vistanno O magari evitargli la sovraesposizione prima del serale. Fatto sta che lanciare Tutta la notte… - Nick_kos_72 : Come ogni lunedi #Lobosco su raiuno 7milioni D'Urso canale5 3 milioni per #studioaperto boom di ascolti per la D… - BorisLametta4 : Il lunedì mattina è già una rogna. Se poi ti svegli e ascolti che il 55% dei cagnolini vorrebbe di nuovo quell'idio… - LenkaWeaver : RT @CanyamanLe: ?? Ascolti della puntata di venerdì 26 Febbraio di #daydreamer #lealidelsogno ???Share 17,5% ???1.816.000 telespettatori… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti lunedì GF Vip 5 da record: cinque squalifiche, due coppie e milioni di interazioni social ... delle views sul sito ufficiale e sui profili social e degli ascolti sempre attorno al 20% di share a ogni puntata. Il cast del GF Vip 5 ha conquistato tutti Lunedì 1° marzo si concluderà l'edizione ...

Il commissario Ricciardi 2 si farà?/ Anticipazioni: Enrico Ianniello "altre puntate da realizzare" Nel prime time di lunedì 1 marzo chiude ufficialmente la serie di Alessandro D'Alatri con Lino Guanciale , Il ...FARÀ? INTERVIENE ANCHE MARIA VERA RATTI Dopo l'incredibile successo in termini di ascolti ...

Ascolti tv USA lunedì 4 novembre, The Neighborhood tocca il record stagionale Dituttounpop ... delle views sul sito ufficiale e sui profili social e deglisempre attorno al 20% di share a ogni puntata. Il cast del GF Vip 5 ha conquistato tutti1° marzo si concluderà l'edizione ...Nel prime time di1 marzo chiude ufficialmente la serie di Alessandro D'Alatri con Lino Guanciale , Il ...FARÀ? INTERVIENE ANCHE MARIA VERA RATTI Dopo l'incredibile successo in termini di...