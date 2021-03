Ascolti Tv lunedì 1 marzo 2021: Il Commissario Ricciardi, GF Vip, Presa diretta, dati Auditel e share (Di martedì 2 marzo 2021) Ascolti Tv lunedì 1 marzo 2021. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli Ascolti televisivi. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Ascolti Tv lunedì 1 marzo 2021: dati Auditel e share ieri sera in televisione Mediaset Riparte la settimana e con essa il tradizionale palinsesto delle reti televisive. Su Canale 5 “Striscia la Notizia” (.000 spettatori, % di share) anticipa “Grande Fratello Vip” (la finale) che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 marzo 2021)Tv. Vediamo chi si è aggiudicato la gara deglitelevisivi. Dalle ore 10 di oggi idi ascolto edi ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale.Tvieri sera in televisione Mediaset Riparte la settimana e con essa il tradizionale palinsesto delle reti televisive. Su Canale 5 “Striscia la Notizia” (.000 spettatori, % di) anticipa “Grande Fratello Vip” (la finale) che ...

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti lunedì Grande Fratello Vip, è successo subito dopo la finale di ieri: che momenti! ... il reality ha riscosso grande successo, e gli ascolti sono stati decisamente alti. La diretta di ieri sera , lunedì 1 marzo, che ha visto la messa in onda della tanto attesa finale , è stata ...

GF Vip 5 da record: cinque squalifiche, due coppie e milioni di interazioni social ... delle views sul sito ufficiale e sui profili social e degli ascolti sempre attorno al 20% di share a ogni puntata. Il cast del GF Vip 5 ha conquistato tutti Lunedì 1° marzo si concluderà l'edizione ...

Ascolti tv USA lunedì 4 novembre, The Neighborhood tocca il record stagionale