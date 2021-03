Ascolti tv, 5,9 milioni per “Il Commissario Ricciardi”, alle spalle la finale del “GF Vip” (Di martedì 2 marzo 2021) Per share il reality supera la fiction di Rai Uno Ieri sera, sono andati in onda “Il Commissario Ricciardi” giunto alla sua ultima puntata e la finalissima del “GF Vip”. Per Ascolti ha la meglio la fiction Rai con 5.908.000 spettatori pari al 24.73% di share. L’atto finale del reality, mai così lungo come quest’anno, totalizza 4.298.000 spettatori pari al 25.4% di share, dato che supera la serie Rai (l’anno scorso 4.544.000 spettatori, 23.17%). Su Rai2 NCIS ha interessato 1.039.000 spettatori (3.82%), nel primo episodio, 971.000 (3.91%), nel secondo episodio, e 791.000 spettatori (3.99%) nel terzo episodio. Su Italia 1 Brick Mansions ha resgistrato 1.072.000 spettatori pari ad uno share del 4.19%. Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.256.000 spettatori con il 4.97% (presentazione: 1.072.000 – 3.91%). Su ... Leggi su 361magazine (Di martedì 2 marzo 2021) Per share il reality supera la fiction di Rai Uno Ieri sera, sono andati in onda “Il” giunto alla sua ultima puntata e la finalissima del “GF Vip”. Perha la meglio la fiction Rai con 5.908.000 spettatori pari al 24.73% di share. L’attodel reality, mai così lungo come quest’anno, totalizza 4.298.000 spettatori pari al 25.4% di share, dato che supera la serie Rai (l’anno scorso 4.544.000 spettatori, 23.17%). Su Rai2 NCIS ha interessato 1.039.000 spettatori (3.82%), nel primo episodio, 971.000 (3.91%), nel secondo episodio, e 791.000 spettatori (3.99%) nel terzo episodio. Su Italia 1 Brick Mansions ha resgistrato 1.072.000 spettatori pari ad uno share del 4.19%. Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.256.000 spettatori con il 4.97% (presentazione: 1.072.000 – 3.91%). Su ...

