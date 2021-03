Arte: restauro fa scoprire la firma di Tiziano in quadro scolorito in chiesa inglese (Di martedì 2 marzo 2021) Londra, 2 mar. – (Adnkronos) – Un dipinto scolorito appeso in una chiesa parrocchiale inglese da più di un secolo è stato attribuito al pittore rinascimentale Tiziano (1490-1576). Il quadro che raffigura “L’Ultima Cena” fu donata alla chiesa di San Michele e tutti gli angeli a Ledbury, nello Herefordshire, nel 1909 ma nessuna paternità precisa era stata accertata. Ora lo storico dell’Arte britannico Ronald Moore ritiene di aver scoperto la firma di Tiziano sulla tela durante i lavori di restauro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 2 marzo 2021) Londra, 2 mar. – (Adnkronos) – Un dipintoappeso in unaparrocchialeda più di un secolo è stato attribuito al pittore rinascimentale(1490-1576). Ilche raffigura “L’Ultima Cena” fu donata alladi San Michele e tutti gli angeli a Ledbury, nello Herefordshire, nel 1909 ma nessuna paternità precisa era stata accertata. Ora lo storico dell’britannico Ronald Moore ritiene di aver scoperto ladisulla tela durante i lavori di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

