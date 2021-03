Arriva il Bari al “Romeo Menti”: i convocati della Juve Stabia (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Al termine della seduta di questa mattina, il tecnico Pasquale Padalino ha reso nota la lista dei 22 calciatori convocati per il match Juve Stabia–Bari, valevole per la 28a giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, mercoledì 3 marzo 2021, con inizio alle ore 17:30 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Portieri: Gianfagna, Lazzari, Russo. Difensori: Caldore, Elizalde, Esposito, Garattoni, Lia, Mulè, Oliva, Rizzo, Troest. Centrocampisti: Berardocco, Bovo, Guarracino, Iannoni, Scaccabarozzi, Suciu, Vallocchia. Attaccanti: Borrelli, Marotta, Ripa. Indisponibili: Cernigoi, Farroni, Fioravanti, Mastalli, Orlando. Squalificati: ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Al termineseduta di questa mattina, il tecnico Pasquale Padalino ha reso nota la lista dei 22 calciatoriper il match, valevole per la 28a giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, mercoledì 3 marzo 2021, con inizio alle ore 17:30 presso lo stadiodi Castellammare di. Portieri: Gianfagna, Lazzari, Russo. Difensori: Caldore, Elizalde, Esposito, Garattoni, Lia, Mulè, Oliva, Rizzo, Troest. Centrocampisti: Berardocco, Bovo, Guarracino, Iannoni, Scaccabarozzi, Suciu, Vallocchia. Attaccanti: Borrelli, Marotta, Ripa. Indisponibili: Cernigoi, Farroni, Fioravanti, Mastalli, Orlando. Squalificati: ...

BuzzSid : @Antonio85376507 @GiovaQuez Per le persone fragili in questo articolo iniziano questo mese, ma non credo che riusci… - veloceolento : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Chi sarà la prossima vittima dei 'migranti'? Uno dei tanti casi dove la morte arriv… - foggiagol : Mercoledì la Vibonese per dimenticare Bari. Arriva in città la Pintus - malinca73 : RT @rep_bari: All'ospedale di Padre Pio arriva un ambulatorio per le malattie rare non diagnosticate [aggiornamento delle 18:30] https://t.… - rep_bari : All'ospedale di Padre Pio arriva un ambulatorio per le malattie rare non diagnosticate [aggiornamento delle 18:30] -