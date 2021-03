Arisa, il nuovo progetto di immagine esibito a Sanremo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Arisa, prima cantante a esibirsi tra i Big in gara al 71esimo Festival di Sanremo, ha sfoggiato un nuovo look, indossando uno smoking “total rouge”. Sanremo 2021, lo smoking “total rouge” di Arisa su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 3 marzo 2021), prima cantante a esibirsi tra i Big in gara al 71esimo Festival di, ha sfoggiato unlook, indossando uno smoking “total rouge”.2021, lo smoking “total rouge” disu Notizie.it.

_snookbiebs : Arisa che si è chiaramente ispirata a Mulan... forse non le piaceva il nuovo live action #Sanremo2021 - gual89 : -Noemi bel look, pezzo interessante, da metabolizzare. -Arisa bel look, pezzo interessante, da metabolizzare. -Mi… - raffaelladisce1 : @Cla67026052Cla Boh devo sentirle di nuovo però così ad istinto ti risponderei Arisa, ora però anche Noemi mi è pia… - valentinagallo_ : @ARISA_OFFICIAL veste @Margiela con questo bellissimo tailleur rosso. La scelta di questo look rappresenta appieno… - sirpiladee : RT @gagasblood: Arisa e Noemi di nuovo insieme sul podio non mi interessa #Sanremo2021 -