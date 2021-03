Arcuri in caduta libera, “silurato” anche da Invitalia. Il retroscena su chi lo sostituirà (Di martedì 2 marzo 2021) Piove sul bagnato. La parabola discendente di Domenico Arcuri si colora di un nuovo “tragico” tassello. Defenestrato dal ruolo di super commissario, adesso è in odor di sostituzione anche da Invitalia. Praticamente decade da tutto. Il Governo presieduto da Mario Draghi ha silurato Domenico Arcuri dal ruolo di commissario per l’emergenza Covid. Ma il dirigente pubblico calabrese rischia di perdere anche l’incarico (che ha dal 2007) di amministratore delegato di Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa. Lo riferisce il sito dire.it. Arcuri, by by Invitalia Arcuri è in bilico dal vertice di Invitalia: è il retroscena dell’agenzia. Al suo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 marzo 2021) Piove sul bagnato. La parabola discendente di Domenicosi colora di un nuovo “tragico” tassello. Defenestrato dal ruolo di super commissario, adesso è in odor di sostituzioneda. Praticamente decade da tutto. Il Governo presieduto da Mario Draghi haDomenicodal ruolo di commissario per l’emergenza Covid. Ma il dirigente pubblico calabrese rischia di perderel’incarico (che ha dal 2007) di amministratore delegato di, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa. Lo riferisce il sito dire.it., by byè in bilico dal vertice di: è ildell’agenzia. Al suo ...

