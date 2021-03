Arabia Saudita: Renzi tenta di fare il simpatico, ma non riesce (Di martedì 2 marzo 2021) Matteo Renzi si auto-intervista per “sconfessarsi” sui rapporti con l’Arabia Saudita. Ma il risultato è assolutamente grottesco Tante volte negli ultimi anni abbiamo assistito a vere e proprie “performance” che nemmeno i talenti più promettenti del mondo del circo avrebbero potuto fare. Nel mondo della politica tutto è cambiato, dai volti al modo di farla alla sfacciataggine dei leader stessi. Il problema serio arriva quando due mondi che dovrebbero essere distanti in modo siderale, invece, riescono a collimare, gettando più di un’ombra sulla bontà effettiva della classe governativa. E così come a destra c’è chi ha la sua croce (anzi, più di una, considerando Salvini e Meloni), anche a sinistra non se la passano minimamente bene. Matteo Renzi, con l’Arabia Saudita, ... Leggi su zon (Di martedì 2 marzo 2021) Matteosi auto-intervista per “sconfessarsi” sui rapporti con l’. Ma il risultato è assolutamente grottesco Tante volte negli ultimi anni abbiamo assistito a vere e proprie “performance” che nemmeno i talenti più promettenti del mondo del circo avrebbero potuto. Nel mondo della politica tutto è cambiato, dai volti al modo di farla alla sfacciataggine dei leader stessi. Il problema serio arriva quando due mondi che dovrebbero essere distanti in modo siderale, invece, riescono a collimare, gettando più di un’ombra sulla bontà effettiva della classe governativa. E così come a destra c’è chi ha la sua croce (anzi, più di una, considerando Salvini e Meloni), anche a sinistra non se la passano minimamente bene. Matteo, con l’, ...

stanzaselvaggia : Leggo direttori di testate affermare che Renzi si è intervistato da solo perché chissà, magari i giornalisti non lo… - FiorellaMannoia : @yenisey74 Mi fanno ridere, vanno in Arabia Saudita a omaggiare gli emiri e poi appoggiano l'embargo a Cuba perché… - ItaliaViva : Matteo Renzi ha chiarito con puntualità le questioni poste, non si è sottratto alle responsabilità. Il tema dei dir… - ninabecks1 : RT @JaponicaIrai: Ecco cosa significa Nuovo Rinascimento in Arabia Saudita e cosa significa quando Renzi dice che è l'ultimo baluardo all'e… - Ste_Mazzu : L'autorizzazione alla fornitura record di bombe all'Arabia Saudita fu data dal governo Renzi quando era arcinoto ch… -