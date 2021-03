Arabia Saudita, Renzi si difende: “Strumentalizzano omicidio Khashoggi” (Di martedì 2 marzo 2021) Il leader di Italia Viva Matteo Renzi torna risponde alle polemiche sui suoi affari a Riad: “Stanno strumentalizzando la tragedia di Khashoggi, perché non hanno altro a cui aggrapparsi in Italia”. Dopo le polemiche dei giorni scorsi scoppiate a seguito della pubblicazione del rapporto della Cia sull’omicidio del giornalista del Washington Post Jamal Khashoggi. Accertato il coinvolgimento del principe Saudita Mohammed Bin Salman come mandante. Matteo Renzi ha rilasciato al riguardo un’intervista a Il Giornale. Egli invece di rispondere alle domande dei giornalisti sui suoi rapporti con la famiglia reale e i suoi affari in Arabia Saudita, che in una conferenza a Riad il 28 gennaio scorso ha definito centro di un possibile nuovo “Rinascimento”, si è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 marzo 2021) Il leader di Italia Viva Matteotorna risponde alle polemiche sui suoi affari a Riad: “Stanno strumentalizzando la tragedia di, perché non hanno altro a cui aggrapparsi in Italia”. Dopo le polemiche dei giorni scorsi scoppiate a seguito della pubblicazione del rapporto della Cia sull’del giornalista del Washington Post Jamal. Accertato il coinvolgimento del principeMohammed Bin Salman come mandante. Matteoha rilasciato al riguardo un’intervista a Il Giornale. Egli invece di rispondere alle domande dei giornalisti sui suoi rapporti con la famiglia reale e i suoi affari in, che in una conferenza a Riad il 28 gennaio scorso ha definito centro di un possibile nuovo “Rinascimento”, si è ...

