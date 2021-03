Arabia Saudita, Renzi al contrattacco: “Omicidio Khashoggi strumentalizzato contro di me” (Di martedì 2 marzo 2021) “Stanno strumentalizzando la tragedia di Khashoggi perché non hanno altro a cui aggrapparsi in Italia”. Il leader di Italia Viva Matteo Renzi, in un’intervista pubblicata oggi sul Giornale, si difende sul caso scoppiato intorno al suo viaggio in Arabia Saudita e intorno alle parole di elogio che ha rivolto al principe ereditario Mohammed bin Salman, accusato da un rapporto della Cia recentemente desecretato di essere il mandante dell’assassinio del giornalista Saudita Jamal Khashoggi. Il senatore di Rignano, che invece di rispondere alle domande dei giornalisti si è intervistato da solo sulla questione, al Giornale dichiara: “Nel merito ho risposto su tutti i giornali, dal Financial Times a Le Monde. Ciò che faccio può essere discusso da chiunque, ma è perfettamente lecito, pubblico e ... Leggi su tpi (Di martedì 2 marzo 2021) “Stanno strumentalizzando la tragedia diperché non hanno altro a cui aggrapparsi in Italia”. Il leader di Italia Viva Matteo, in un’intervista pubblicata oggi sul Giornale, si difende sul caso scoppiato intorno al suo viaggio ine intorno alle parole di elogio che ha rivolto al principe ereditario Mohammed bin Salman, accusato da un rapporto della Cia recentemente desecretato di essere il mandante dell’assassinio del giornalistaJamal. Il senatore di Rignano, che invece di rispondere alle domande dei giornalisti si è intervistato da solo sulla questione, al Giornale dichiara: “Nel merito ho risposto su tutti i giornali, dal Financial Times a Le Monde. Ciò che faccio può essere discusso da chiunque, ma è perfettamente lecito, pubblico e ...

