Antonella Clerici e Carlo Conti ricordano il loro Sanremo: “Forza ragazzi” (Foto) (Di martedì 2 marzo 2021) Sanremo 2021 sta per iniziare e a fare il tifo per il festival e per la coppia Amadeus e Fiorello ci sono come sempre Antonella Clerici e Carlo Conti (Foto). I due conduttori conoscono bene l’emozione di quel palco, con o senza pubblico. Immaginano quanto sarà dura per tutti questa edizione così difficile. C’è già il primo cantante positivo al Covid, tutto si complica ancora prima di iniziare ma Antonella Clerici e Carlo Conti sanno che i padroni di casa faranno un ottimo lavoro anche questa volta. Il successo della scorsa edizione spaventa, l’ombra del Covid fa ancora più paura ma arrivano gli in bocca al lupo che danno coraggio. Antonella Clerici IL SUO MESSAGGIO PER ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 2 marzo 2021)2021 sta per iniziare e a fare il tifo per il festival e per la coppia Amadeus e Fiorello ci sono come sempre). I due conduttori conoscono bene l’emozione di quel palco, con o senza pubblico. Immaginano quanto sarà dura per tutti questa edizione così difficile. C’è già il primo cantante positivo al Covid, tutto si complica ancora prima di iniziare masanno che i padroni di casa faranno un ottimo lavoro anche questa volta. Il successo della scorsa edizione spaventa, l’ombra del Covid fa ancora più paura ma arrivano gli in bocca al lupo che danno coraggio.IL SUO MESSAGGIO PER ...

pietroaltana7 : @antoclerici sei bravissima Antonella Clerici - fa_buio : Ma non so se è un parto della mia mente o è accaduto davvero ma mi sembra di ricordare Antonella Clerici nel 2010 c… - Daniele57754302 : @antoclerici una foto in bianco e nero un altro bel ricordo di Antonella Clerici del suo adorato Oliver la perdita… - Daniele57754302 : @antoclerici il festival di Antonella Clerici Sanremo 2005 con Paolo Bonolis Federica Fellini vinse Renga. Sanremo… - thgoodside : indovinare la parola all'eredità ?? indovinare la parola al programma di antonella clerici dell'ora di pranzo che fa vincere i buoni spesa ?? -