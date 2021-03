Antitrust, avviata rilevazione per valutare l’impatto del Rating di legalità (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – Continua ad aumentare tra le imprese l’interesse per il Rating di legalità. A conferma di un trend in costante crescita, nel 2020 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) annuncia di aver concluso circa 4.600 procedimenti in materia di Rating, con un incremento del 12% circa rispetto al 2019. Il Rating di legalità – ricorda l’Antitrust in una nota – è un istituto premiale: oltre ad irrobustire la reputazione degli operatori economici che lo conseguono, dà diritto alle imprese virtuose di ottenere benefici quando richiedono finanziamenti pubblici o bancari e quando partecipano a procedure per l’aggiudicazione di appalti pubblici. “Soprattutto nell’attuale periodo di crisi economica – sottolinea l’Autorità – è importante che tutti i benefici astrattamente ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – Continua ad aumentare tra le imprese l’interesse per ildi. A conferma di un trend in costante crescita, nel 2020 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) annuncia di aver concluso circa 4.600 procedimenti in materia di, con un incremento del 12% circa rispetto al 2019. Ildi– ricorda l’in una nota – è un istituto premiale: oltre ad irrobustire la reputazione degli operatori economici che lo conseguono, dà diritto alle imprese virtuose di ottenere benefici quando richiedono finanziamenti pubblici o bancari e quando partecipano a procedure per l’aggiudicazione di appalti pubblici. “Soprattutto nell’attuale periodo di crisi economica – sottolinea l’Autorità – è importante che tutti i benefici astrattamente ...

