Anticipazioni Sempre più Fuori dal Coro, stasera in tv, 2 marzo 2021: inchieste, temi, ospiti, interviste (Di martedì 2 marzo 2021) Torna in prima serata su Rete 4 “Sempre più Fuori dal Coro“, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata le nuove chiusure e le restrizioni introdotte dal Governo Draghi, ma anche le proposte dei lavoratori del mondo dello spettacolo e delle categorie più colpite dalla crisi. Fuori dal Coro, puntata martedì 2 marzo 2021: ospiti, Anticipazioni e servizi Nuove clamorose rivelazioni sull’inchiesta relativa alle mascherine cinesi acquistate dalla struttura commissariale italiana durante la prima ondata pandemica. Nel corso delle tre ore di diretta, spazio anche alla questione sanitaria: con la dottoressa Patrizia Popoli, presidente della Commissione tecnico-scientifica dell’Agenzia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 marzo 2021) Torna in prima serata su Rete 4 “piùdal“, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata le nuove chiusure e le restrizioni introdotte dal Governo Draghi, ma anche le proposte dei lavoratori del mondo dello spettacolo e delle categorie più colpite dalla crisi.dal, puntata martedì 2e servizi Nuove clamorose rivelazioni sull’inchiesta relativa alle mascherine cinesi acquistate dalla struttura commissariale italiana durante la prima ondata pandemica. Nel corso delle tre ore di diretta, spazio anche alla questione sanitaria: con la dottoressa Patrizia Popoli, presidente della Commissione tecnico-scientifica dell’Agenzia ...

CorriereCitta : Anticipazioni Sempre più Fuori dal Coro, stasera in tv, 2 marzo 2021: inchieste, temi, ospiti, interviste… - SymonMB1 : @Ginevra_Styles_ Interviste di ariadna che non sarebbe mai tornata con lui e in casa gli hanno fatto credere che er… - axelvassallo : RT @culture_more: @axelvassallo @RaiUno @insinnaflavio Il mio programma preferito #Leredità! Grazie @RaiUno e a @insinnaflavio non solo ci… - culture_more : @axelvassallo @RaiUno @insinnaflavio Il mio programma preferito #Leredità! Grazie @RaiUno e a @insinnaflavio non s… - Ms_MartyReid : RT @retwittocoseche: Dalle anticipazioni del vicolo delle news mi sembrava di aver capito che Enula avesse chiesto a Maria di non parlare d… -