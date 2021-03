Anthony Vaccarello | lo stilista dietro al successo di Saint Laurent

(Di martedì 2 marzo 2021) Lo(Getty) BIOGRAFIAnasce a Bruxelles nel 1982 da genitori italiani: suo padre è muratore, sua madre impiegata. Si iscrive all’Università di Giurisprudenza, ma la abbandona dopo un anno per studiare scultura alla prestigiosa Ecole de la Cambre. Dopo poco, passa al corso di moda e si laurea nel 2006 con lode. La collezione che ha disegnato per la tesi di laurea la presenterà anche al Festival di Hyères nel sud della Francia, la fiera di moda famosa per lanciare giovani stilisti emergenti, vincendo il primo premio. La collezione è ispirata a Cicciolina, la pornostar italiana, musa di. La vittoria gli porterà il suo primo lavoro: da Fendi, sotto la direzione di Karl Lagerfeld, dove si specializzerà nel design di pellicce. LA ...

Ultime Notizie dalla rete : Anthony Vaccarello

MF Fashion

Tutti gli outfit che la supermodel indossa sono stati immaginati direttamente dache è anche la mano alla direzione artistica della maison francese. Non c'è che dire, il risultato ...E infatti Kate Moss è ovunque : sulla passerella della collezione Haute Couture di Fendi , davanti alla camera della campagna pubblicitaria di Saint Laurent by(dove indossa jeans ...Anthony Vaccarello nasce a Bruxelles nel 1982 da genitori italiani: suo padre è muratore, sua madre impiegata. Si iscrive all’Università di Giurisprudenza, ma la abbandona dopo un anno per studiare ...“Il mio agente mi chiama Dr. No perché rifiuto sempre un sacco di film. Ci vuole davvero una sceneggiatura originale per conquistarmi. Il mio lavoro da attrice lo definirei un rapporto d’amore e odio ...