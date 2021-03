Ant-Man 3: le accuse di violenza sessuale al rapper T.I. gli costano il ritorno nel film (Di martedì 2 marzo 2021) A causa delle accuse di violenza sessuale ricevute, T.I. non tornerà a far parte del cast del terzo episodio di Ant-Man, diretto ancora da Peyton Reed. A causa delle numerose accuse ricevute, il rapper e attore T.I. non tornerà a far parte di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, terzo episodio del franchise di Ant-Man. Come confermato da The Hollywood Reporter, T.I. è stato estromesso dal film in seguito alle accuse di violenza sessuale ricevute da diverse donne. All'inizio di questa settimana, undici donne hanno accusato T.I. e sua moglie Tiny di abusi sessuali, ingestione forzata di sostanze narcotiche, rapimento, intimidazioni e molestie. La risposta di T.I. e Tiny è stata affidata ai loro legali, che hanno affermato: "Clifford e ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 marzo 2021) A causa dellediricevute, T.I. non tornerà a far parte del cast del terzo episodio di Ant-Man, diretto ancora da Peyton Reed. A causa delle numerosericevute, ile attore T.I. non tornerà a far parte di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, terzo episodio del franchise di Ant-Man. Come confermato da The Hollywood Reporter, T.I. è stato estromesso dalin seguito allediricevute da diverse donne. All'inizio di questa settimana, undici donne hanno accusato T.I. e sua moglie Tiny di abusi sessuali, ingestione forzata di sostanze narcotiche, rapimento, intimidazioni e molestie. La risposta di T.I. e Tiny è stata affidata ai loro legali, che hanno affermato: "Clifford e ...

