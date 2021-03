RaiCultura : Sandro #Pertini: un racconto per immagini di uno dei Presidenti della Repubblica più amati, in occasione dell'anniv… - news_mondo_h24 : Anniversario dei Patti Lateranensi, Parolin: “Il governo ridia speranza al Paese” - Rino92966277 : RT @Agenzia_Ansa: Vertice Italia-Santa Sede, il debutto di Mario Draghi. A Palazzo Borromeo il 92mo anniversario dei Patti lateranensi alla… - fmarengo5912 : RT @Agenzia_Ansa: Vertice Italia-Santa Sede, il debutto di Mario Draghi. A Palazzo Borromeo il 92mo anniversario dei Patti lateranensi alla… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Vertice Italia-Santa Sede, il debutto di Mario Draghi. A Palazzo Borromeo il 92mo anniversario dei Patti lateranensi alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Anniversario dei

... magari in occasione del venticinquesimodella morte di Jeff Buckley, l'artista che con un solo disco all'attivo alla sua scomparsa è riuscito a salire nell'olimpomusicisti ...Roma, 02 mar 19:10 - Si è svolto oggi, in occasione del tradizionale ricevimento per l'Patti lateranensi a Palazzo Borromeo, sede dell'ambasciata...Roma, 02 mar 19:10 - (Agenzia Nova) - Si è svolto oggi, in occasione del tradizionale ricevimento per l'anniversario dei Patti lateranensi a Palazzo Borromeo, sede dell'ambasciata italiana presso la ...Anniversario dei Patti Lateranensi, prima uscita ufficiale da parte di Mario Draghi come presidente del Consiglio.