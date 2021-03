Angelina Jolie vende all’asta il quadro di Churchill regalo di Brad Pitt | ecco la cifra record che ha incassato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 marzo 2021) Nuovomondiale per undi Sir Winston(1874-1965): l’unico dipinto eseguito dal premier britannico durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale e donato al presidente americano Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), è stato aggiudicato per 8.285.000 di sterline, commissioni incluse (pari a 11.590.715 dollari; 9.577.460 euro)da Christiès a Londra. Ildal titolo “La torre della moschea Koutoubia”, realizzato nel gennaio 1943, è stato messo in vendita dalla star di Hollywood. Ilè partito da una stima di 1.500.000 sterline ed è stato al centro di un’accesa gara al rialzo tra quattro collezionisti. Alla fine il nuovo proprietario ha pagato cinque volte la stima per aggiudicarsi l’opera. La ...