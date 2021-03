Angelina Jolie, una vendita che le ha portato un incasso da record (Di martedì 2 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Angelina Jolie in queste ultime ore ha fatto una vendita che le ha consentito un incasso da record. Scopriamo di più. Angelina Jolie vende all’asta il quadro di Winston Churchill e incassa una cifra record. Un dipinto inedito, fu il solo che il premier britannico dipinse durante gli anni della seconda guerra mondiale. Il quadro Leggi su youmovies (Di martedì 2 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.in queste ultime ore ha fatto unache le ha consentito unda. Scopriamo di più.vende all’asta il quadro di Winston Churchill e incassa una cifra. Un dipinto inedito, fu il solo che il premier britannico dipinse durante gli anni della seconda guerra mondiale. Il quadro

Agenzia_Ansa : Angelina Jolie vende quadro di Churchill, incasso record #ANSA - HankHC91 : RT @ArteMagazine: Christie's Londra. Record per quadro di Churchill messo in vendita da Angelina Jolie - ArteMagazine : Christie's Londra. Record per quadro di Churchill messo in vendita da Angelina Jolie - clikservernet : Angelina Jolie: il suo quadro di Winston Churchill venduto a una cifra da capogiro - Noovyis : (Angelina Jolie: il suo quadro di Winston Churchill venduto a una cifra da capogiro) Playhitmusic - -