Angelina Jolie, cifra record per il quadro di Churchill regalo di Brad Pitt (Di martedì 2 marzo 2021) Si è chiusa nel migliore dei modi per Angelina Jolie la vendita del quadro che le aveva comprato Brad Pitt. L'attrice aveva deciso di sbarazzarsi del prezioso regalo che l'ex marito le aveva fatto nel 2011 dopo la fine delle riprese del film Bastardi senza gloria. Si tratta di un dipinto realizzato da Winston Churchill, dal titolo La torre della moschea Koutoubia, realizzato nel gennaio del 1943 e donato dall'ex primo ministro britannico all'allora presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosvelt. L'opera era stata stimata da Christie's per un milione e mezzo di sterline, ma una volta messa all'asta è stata al centro di una gara al rialzo tra quattro collezionisti, per concludersi con l'offerta record di 8.285.000 di sterline, commissioni incluse

