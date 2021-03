Anarchici italiani scatenati a Barcellona: una ragazza rischia 20 anni per tentato omicidio (Di martedì 2 marzo 2021) Sono sei, e tra loro c’è anche una ragazza, gli italiani fermati sabato a Barcellona durante le proteste per chiedere la liberazione del rapper Hasel. Il consolato ha chiesto alle autorità spagnole i reati contestati e se i fermi sono stati convalidati ed è in attesa di ricevere informazioni ufficiali in merito. Nel frattempo il consolato è a disposizione per fornire eventuale assistenza ai ragazzi fermati e alle loro famiglie, anche se finora non sono arrivate richieste. Le proteste per il rapper Pablo Hasel La ragazza italiana si è resa protagonista dell’episodio più grave visto durante le due settimane di scontri a Barcellona seguiti all’arresto del rapper Pablo Hasel. L’incendio – sabato scorso sulla Rambla – di un furgone in sosta della Guardia Urbana, la polizia locale, all’interno del quale ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 marzo 2021) Sono sei, e tra loro c’è anche una, glifermati sabato adurante le proteste per chiedere la liberazione del rapper Hasel. Il consolato ha chiesto alle autorità spagnole i reati contestati e se i fermi sono stati convalidati ed è in attesa di ricevere informazioni ufficiali in merito. Nel frattempo il consolato è a disposizione per fornire eventuale assistenza ai ragazzi fermati e alle loro famiglie, anche se finora non sono arrivate richieste. Le proteste per il rapper Pablo Hasel Laitaliana si è resa protagonista dell’episodio più grave visto durante le due settimane di scontri aseguiti all’arresto del rapper Pablo Hasel. L’incendio – sabato scorso sulla Rambla – di un furgone in sosta della Guardia Urbana, la polizia locale, all’interno del quale ...

