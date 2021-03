Ammazza la fidanzata e annega il bimbo di 3 anni nel fiume. “Così non testimonierà contro di me” (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar – Il 21enne afroamericano Desean Brown è stato arrestato per aver ucciso la propria compagna di fronte al figlio, un bimbo di 3 anni, e di avere annegato quest’ultimo in un fiume, temendo che il piccolo potesse testimoniare contro di lui. Le vittime si chiamavano Nyteisha Lattimore, di 29 anni di età, e Nylo. Un omicidio premeditato Stando a quanto riporta Metro, l’atroce duplice omicidio sarebbe avvenuto nel dicembre scorso a Cincinnati, Ohio. Solo negli ultimi giorni, però, i giudici impegnati nel caso avrebbero formulato i capi di imputazione a carico di Brown. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’afroamericano avrebbe assassinato la propria compagna il 5 dicembre massacrandola a coltellate, lasciandola esanime in una pozza di sangue. Il figlioletto Nylo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar – Il 21enne afroamericano Desean Brown è stato arrestato per aver ucciso la propria compagna di fronte al figlio, undi 3, e di avereto quest’ultimo in un, temendo che il piccolo potesse testimoniaredi lui. Le vittime si chiamavano Nyteisha Lattimore, di 29di età, e Nylo. Un omicidio premeditato Stando a quanto riporta Metro, l’atroce duplice omicidio sarebbe avvenuto nel dicembre scorso a Cincinnati, Ohio. Solo negli ultimi giorni, però, i giudici impegnati nel caso avrebbero formulato i capi di imputazione a carico di Brown. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’afroamericano avrebbe assassinato la propria compagna il 5 dicembre massacrandola a coltellate, lasciandola esanime in una pozza di sangue. Il figlioletto Nylo ...

Gianluc68325330 : RT @IlPrimatoN: L'uomo avrebbe assassinato la fidanzata massacrandola a coltellate, lasciandola in una pozza di sangue davanti al bimbo htt… - IvoAyrton : RT @IlPrimatoN: L'uomo avrebbe assassinato la fidanzata massacrandola a coltellate, lasciandola in una pozza di sangue davanti al bimbo htt… - IlPrimatoN : L'uomo avrebbe assassinato la fidanzata massacrandola a coltellate, lasciandola in una pozza di sangue davanti al b… - GIOVISSUP95 : Pier che tenta di spaccarsi 3 giorni prima della finale però non potrà mai battere la fidanzata Giuli Salemi che a… - TommasoLanda : @matteo_rivi @HuffPostItalia Poi se uno squilibrato ammazza l'ex fidanzata intitolano 'troppo amore' , giá capitato varie volte...pessimi -