America's Cup, Team New Zealand e l'ossessione del vento (forte) (Di martedì 2 marzo 2021) L'America's Cup di vela inizierà (forse) mercoledì 10 marzo. Il lockdown di livello 3 che vige attualmente ad Auckland ha obbligato ACE a rinviare l'inizio delle regate, inizialmente previsto per sabato 6 marzo. Non è per nulla scontato che si cominci il 10: dipenderà da diversi fattori. Ricordiamo che gli organizzatori hanno ribadito che faranno di tutto pur di gareggiare con un grado di allerta 1, il quale consentirebbe la presenza del pubblico. Solo in caso di forza maggiore si prenderebbe in considerazione l'ipotesi di far competere Emirates Team New Zealand e Luna Rossa con allerta 2 o, peggio ancora, 3 (in questo caso servirebbe una deroga da parte del Governo neozelandese). In questi lunghi giorni di attesa gli equipaggi potranno perfezionare le manovre e l'affiatamento (gli allenamenti sono consentiti), ma al tempo stesso ...

